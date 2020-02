Koulibaly potrebbe tornare nella sfida contro il Torino o l’Inter

OUT KOULIBALY

Ancora indisponibile il difensore senegalese che salterà anche la sfida con i catalani. Sette-dieci giorni di riposo per riprendersi al meglio dal problema muscolare. Mercoledì verrà fatto nuovamente il punto della situazione. Koulibaly tornò in campo contro il Lecce al San Paolo, dopo l’infortunio subito con il Parma a metà dicembre, fornendo una prestazione opaca: poi ha avvertito nuovamente un po’ di fastidio e il suo ritorno potrebbe quindi avvenire contro il Torino o nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter. Manca anche l’attaccante spagnolo Llorente, out per l’influenza. Fonte: Il Mattino