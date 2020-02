Tentata estorsione ai danni di Balotelli: Indaga la Procura di Vicenza

La vita extra calcistica continua a riservare situazioni complicate a Mario Balotelli (che vede sfumare l’Europeo). In questo caso però il bomber sarebbe parte lesa in un sexy ricatto teso da una vicentina 19enne – ma 17enne all’epoca dei fatti – indagata ora dalla Procura di Vicenza per tentata estorsione, assieme al legale che l’avrebbe spinta a chiedere denaro a SuperMario.

LA VICENDA

I fatti risalgono a un periodo compreso tra l’ottobre 2017 e il gennaio 2018, quando Balo – che dall’estate 2019 veste la maglia del Brescia – giocava nel Nizza. Proprio nella città francese, nell’estate 2017, sarebbe avvenuto il primo incontro tra i due. Scattata la scintilla, si erano scambiati i numeri di telefono. Poi l’inizio della storia sentimentale terminata con il tentativo di estorsione da parte della ragazza veneta. «100 mila euro o ti denuncio per violenza sessuale», la richiesta che sarebbe stata fatta all’attaccante. Ma Balotelli non ha ceduto al ricatto, ed è partito in contropiede, presentandosi negli uffici della Procura per denunciare l’ex fiamma e il suo legale, Roberto Imparato, 63 anni, di Asolo (Treviso). Quest’ultimo avrebbe anche contattato il settimanale «Chi» per tentare di vendere la notizia, senza però chiudere l’accordo.

LE ACCUSE

Nei verbali prende corpo la versione di Mario: «Mi rispose di avere 18 anni e fece vedere la carta d’identità». E poi, sulla parte della presunta violenza sessuale: «Mi sembrava disinibita. Continuavamo a baciarci e abbiamo iniziato ad avere un altro rapporto. Poi mi sono fermato».

Dopo l’estate, intorno a ottobre, sarebbe avvenuto il tentativo di estorsione ai danni di Balotelli, che sempre nel verbale pubblicato dal Corriere della Sera, dice: «Gli ho intimato di non ricattarmi con la minaccia di rendere pubblica la vicenda. Mi ha fatto sapere di essere disponibile a un incontro solo se mi presentavo con i soldi. E per questo ho deciso di denunciare».

L’elemento cardine dell’accusa sarebbe una telefonata registrata tra lei e Mario: «Ti dicevo di smetterla, di smetterla, di smetterla» – riporta il Corriere della Sera. Che aggiunge anche la trascrizione della risposta di un uomo con la voce simile a quella di Mario: «Tu mi hai detto “Mi fa male”. All’inizio ho detto: “Va buò, gli farà male…”. La seconda volta gli fa male e ho detto: “Può resistere”. E la terza volta ho visto che ti faceva male e ho smesso. Non ho mai costretto nessuna, quando ti ho vista che faceva male ho subito smesso».

Adesso la Procura di Vicenza ha mandato l’avviso di chiusura indagini all’avvocato Imparato, con l’accusa di tentata estorsione verso Balotelli, la Procura dei minori di Venezia ha fatto lo stesso con la giovane, residente nel bassanese. L’udienza preliminare è stata calendarizzata per il 24 di marzo a Vicenza quando il Gup, la dottoressa Trenti, valuterà la richiesta della Procura di Vicenza. Fonte: Il Mattino