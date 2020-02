E’ ufficiale, Moreno Longo è il nuovo allenatore del Torino; Longo infatti ha rescisso il contratto che lo legava al Frosinone, per accasarsi al Torino. Per Mazzarri è stata fatale la rocambolesca sconfitta per 4-0 subita dal Lecce, che ha convinto il presidente Cairo ad esonerarlo, dopo aver sopportato i precedenti tonfi della sua squadra. Per Longo un contatto fino a Giugno 2020.