Clamorosa rivelazione di Zbigniew Boniek su mister Gattuso!

Oggi, Zbigniew Boniek, presidente della Federcalcio polacca, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole:

“Qualsiasi giocatore con continuità gioca con una certa sicurezza e si esprime al meglio. Milik ha le qualità di un attaccante vero e sono contento che stia passando un bel periodo. Gattuso mi piace molto perché lo conosco da quando giocava ed è un uomo vero che se ha da dire una cosa la dice. È un po’ come me, se deve mandare qualcuno a quel paese, lui lo fa. È genuino, è sanguigno. C’è stato un periodo in cui ho pensato di chiamare Gattuso come ct della Polonia ma era già impegnato, non è stato proprio un pensiero ma l’idea quasi mi venne in mente. Il valore di Zielinski e Milik è assoluto. Il Napoli è una squadra che deve lottare per la Champions League, per il valore dell’organico. Ieri vedendo la partita ho visto qualcosa di diverso. Si è creato un gruppo molto compatto, con qualità, unità. Può dare fastidio a tanti in Champions League. Settimana scorsa ho chiamato Milik perché noi qui facciamo un’asta per una fondazione che si occupa dei bambini con il diabete. Adesso stiamo facendo un asta con la maglietta del Napoli Milik”.