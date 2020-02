Eccolo il centrocampo che ci vuole e ci sono anche due super top

Il centrocampo che sogniamo e uno proviene anche dalla panchina:

Così i voti del cds

Demme (16’ st) 7 Cambio provvidenziale. Per la rete della vittoria, ma anche per l’energia che ridà alla mediana. Anche per lui prima rete in A.

Elmas 7 Primo gol in Serie A e lacrime di gioia. Ha la corsa e l’intelligenza per farsi sempre trovare dei compagni e per buttarsi dentro. Ammonito, salterà la gara con il Lecce.



Lobotka 6 Davanti alla difesa con personalità. Per limitarlo Ranieri è subito costretto a cambiare modulo, ma lui disegna comunque calcio. Peccato che duri solo metà tempo.



Zielinski 6,5 Suo l’assist che regala l’1-0 a Milik. In mezzo al campo parte bene, ma alla distanza un po’ cala e qualche duello lo perde. Comunque utile.