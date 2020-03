Ora Gattuso potrà contare anche su di lui; Hamsik sorride, fu suo sponsor

Ha dovuto “rimettersi” in forma, Lobotka, Anche fisica. Il centrocampista “mandato” da Hamsik, in queste ultime settimane non ha giocato moltissimo, mister Gattuso gli ha preferito, sovente, Demme. Ieri sera, però, ha avuto la sua chance ed è sceso in campo dall’ inizio, come playmaker. Non ha affatto sfigurato. Sufficienti le prove dei due compagni di reparto:

Lobotka 6,5 – Non giocava un minuto da quattro partite ma gradualmente sta recuperando la condizione. Non ha i tempi del regista, è vero, ma è un duro e sa strappare.

Fabian 6 – Alla quinta di fila, il calo. Fisiologico, ci può stare, ma nel finale si dimentica di Edera in area.

Zielinski 6 – Qualche tossina post Barcellona probabilmente l’accusa, ma il primo tempo è un bel triangolo di giocate, verve e idee.