Napoli-Mertens, tutto fatto. Il d.s. Giuntoli ha lavorato dietro le quinte

Il rinnovo di Dries Mertens era ormai diventato a Napoli un tema virale e nella giornata di ieri c’è stato il colpo di scena. Le pagine odierne del CdS hanno aggiornato sull’incontro tra il belga e il presidente De Larentiis nel ristorante dell’Hotel Vesuvio, verso l’ora di pranzo, chiusura del tutto intorno le ore 16,00. Accordo su tutto, ingaggio oltre i 4 milioni per due anni, bonus sui 500 mila euro per i gol che realizzerà, e con l’aggiunta sul contratto di 2 milioni. Il regista di questa brillante operazione è stato anche il d.s. Giuntoli che ha lavorato ai fianchi ed ha giocato un ruolo determinante nell’affare. Ad un certo punto tra le parti sembrava che la storia potesse finire male, se ci mettiamo anche la vicenda dell’ammutinamento, argomento che non ha fatto dormire per mesi Mertens. L’amore però del belga verso la città ha aperto la strada e De Laurentiis ha trovato il modo per trovare l’intesa con il giocatore. Una storia a lieto fine e ora c’è da attendere solo il twitter presidenziale, però ci siamo, Napoli-Mertens, l’amore continua.

La Redazione