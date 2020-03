Stabilita la data del rientro in campo di K2

Il Napoli ha ripreso ieri mattina gli allenamenti in vista della sfida di giovedì sera alle ore 20,45 per il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. L’allenamento a Castel Volturno è servito per testare le condizioni di Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese, come riporta il Corriere dello Sport, si è allenato in parte con il gruppo e poi lavoro personalizzato, quindi al momento difficile vederlo in campo contro i nerazzurri. L’obiettivo dello staff medico è vederlo in campo per il 18 Marzo a Barcellona contro Messi.

La Redazione