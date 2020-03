La Mertens story iniziò nel 2013, saranno 9 gli anni in azzurro

Step by step un poco di storia di Mertens

1 marzo 2020 -E’ il primo, vero incontro ravvicinato, tra De Laurentiis e Mertens, dopo una serie di incontri con il management del calciatore: il presidente strappa il sì del centravanti, che ora ha bisogno solo della firma sul contratto.

30 ottobre 2013 – Il primo gol di Dries Mertens è un capolavoro: a Firenze, al termine di un duetto con Higuain la sua girata diventa decisiva per il successo in trasferta degli azzurri.

24 giugno 2013 -Dries Mertens viene acquistato dal Napoli, primo colpo di Riccardo Bigon, ds dell’epoca, regalato a Rafa Benitez: al Psv vanno nove milioni e mezzo e per l’attaccante belga c’è un contratto quinquennale.

27 maggio 2017 – Mertens rinnova il suo contratto, che era in scadenza nel giugno del 2018: prolungamento sino al 2020, con clausola per l’estero. Lo annuncia De Laurentiis, raggiante: «Mertens giocherà ancora con noi e in Italia non andrà da nessuna parte».

25 febbraio 2020 – Mertens segna al Barcellona e raggiunge Marek Hamsik a quota 121: ora, lui e lo slovacco, comandano la classifica dei cannonieri azzurri di tutti i tempi.

La Redazione