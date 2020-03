Nikola Maksimovic: “A me piace giocare con il pallone senza buttarlo”

Prima della sfida contro il Torino, tra l’altro era l’ex della sfida, il difensore del Napoli Nikola Maksimovic ha detto la sua sul momento della squadra e non solo. “Cos’è cambiato in quest’ultimo periodo? Nulla, a me è sempre piaciuto giocare con il pallone, senza buttarlo. Nei primi momenti era normale che io non giocassi al meglio, gli errori fanno parte del mestiere. La linea difensiva ora si sta muovendo bene e stiamo facendo tutti un ottimo lavoro, ovviamente tutto ciò mi rende felice”. Da un mese a questa parte il calciatore serbo ha giocato sei partite, tenendo bene contro Messi, Lukaku e Belotti su tutti, senza commettere sbavature. L’aiuto in difesa di Manolas sta facendo il resto, quindi Koulibaly può recuperare senza fretta.

La Redazione