In attesa delle sfide odierne dell’Under 15 femminile e della categorie Under 14 e Under 16, ieri sono scese in campo altre due compagini della scuola calcio Arci Scampia. Ecco i risultati.

Under 15 Arci Scampia vs Micri 2-1

Under 17 Academy Sergio vs Arci Scampia 1-1

La Redazione