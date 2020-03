Siparietto Gattuso/Lobotka, il mister per farsi capire ha ringhiato in inglese: «Lobo position! Position!»

Gattuso ha fatto di tutto a metterlo a suo agio anche nel corso del match, secondo il CdS, “ringhiandogli” a più riprese alcune indicazioni in lingua inglese («Lobo position! Position!»), in attesa che l’ex Celta Vigo perfezioni i rudimenti della lingua (la sta studiando però). Resta il fatto non da poco che proprio lì in mezzo al campo si stia trovando la quadra, che i due investimenti (complessivamente circa 37 milioni) comincino a rivelarsi già all’altezza delle aspettative, pur non rappresentando proprio copie conformi: «Demme è più play, può giocare a due o da vertice basso – secondo lo stesso Gattuso – Lobotka anche da mezzala, porta palla, sterza, salta l’uomo, è uno alla Verratti». Ma l’importante è che ora, anche in quella zona particolarmente strategica, ci sia adeguato assortimento.

