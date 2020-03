CALCIO FEMMINILE – Mercoledì debutto contro il Portogallo per l’Italia di Bertolini

L’Italia femminile del c.t. Milena Bertolini prosegue in Portogallo la preparazione in vista del debutto di mercoledì sera contro le lusitane. La gara valevole per l’Algarve Cup verrà trasmessa mercoledì sera alle ore 21,15 dai Rai Sport. La manifestazione internazionale avrà come formula che le vincenti si sfideranno nelle semifinali del 7 Marzo, mentre il 13 si giocheranno i match dal quinto all’ottavo posto.

Portieri: Laura Giuliani (Juventus), Rachele Baldi (Empoli Ladies), Katja Schroffenegger (Florentia San Gimignano);

Difensori: Sara Gama (Juventus), Cecilia Salvai (Juventus), Alia Guagni (Fiorentina Women’s), Elena Linari (Atletico Madrid), Martina Lenzini (Sassuolo), Elisa Bartoli (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Alice Tortelli (Fiorentina Women’s);

Centrocampiste: Manuela Giugliano (AS Roma), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Juventus), Martina Rosucci (Juventus), Marta Mascarello (Fiorentina Women’s), Arianna Caruso (Juventus);

Attaccanti: Cristiana Girelli (Juventus), Daniela Sabatino (Sassuolo), Agnese Bonfantini (AS Roma), Barbara Bonansea (Juventus), Tatiana Bonetti (Fiorentina Women’s), Stefania Tarenzi (FC Inter).

