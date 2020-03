Marotta su Juve/Inter: “Il 9 di marzo è un’ipotesi di buon senso”

La decisione di rinviare il derby d’Italia ha prodotto una serie di polemiche e botta e risposta di cui il calcio italiano avrebbe fatto volentieri a meno. Chissà, forse usando lo stesso metro di giudizio per tutti, si sarebbe potuto evitare…La data che sembra ora poter essere proposta per il recupero del match è quella del 9 di marzo. L’ Ad dell’ Inter, Marotta, la commenta ai microfoni di “Radio Anch’io lo sport”: “Ipotesi di buon senso, ma voglio vedere in assemblea anche le due altre ipotesi che si faranno“. “Noi come Inter, dopo aver subito questa decisione abbiamo chiesto un’assemblea straordinaria per arrivare a una decisione armoniosa nel rispetto della regolarità. Non voglio polemizzare ulteriormente, ma quella che c’è stata è una decisione per niente condivisa, è questo l’elemento di amarezza”.