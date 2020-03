Avversario Napoli- Due recuperi per Conte in vista di giovedì sera

In attesa di sapere se giovedì sera si dovesse giocare il return-match di semifinale di Coppa Italia al San Paolo contro il Napoli, l’Inter ieri ha ripreso gli allenamenti ad Appiano Gentile. Per Antonio Conte, come riporta il CdS, ci sono due buone notizie dall’infermeria. Per la gara contro gli azzurri ci saranno con ogni probabilità il portiere Handanovic e il centrocampista Gagliardini, entrambi si sono allenati in gruppo. Out invece ancora l’ex di Cesena e Sassuolo Stefano Sensi.

La Redazione