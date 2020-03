Tuttosport – Con il rinnovo di Mertens, il futuro di Milik in bilico

Con il rinnovo di Dries Mertens, sembra ormai essere incerto il futuro a Napoli di Arek Milik. Sull’edizione di Tuttosport, Raffaele Auriemma scrive che la conferma del belga e l’acquisto di Andrea Petagna, in arrivo a giuon, sembrano spalancare le porte ad un possibile addio di Milik. Il centravanti polacco non ha ancora trovato il rinnovo ed ha il contratto in scadenza nel 2021. Se dovesse andar via sarà ceduto al miglior offerente senza far sconti a nessuno.