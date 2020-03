Gattuso cambia il match con i cambi, soprattutto con Dries

TOCCA A MERTENS

L’ultimo quarto d’ora tocca a Dries al posto di Milik. Politano manca il gol spettacolare di un soffio, un sinistro da posizione defilata dopo aver superato in dribbling Sirigu. Entra anche Allan al posto di Lobotka. Sia il belga che il brasiliano si tuffano subito con grande intensità nel match. Mertens disegna una giocata magica delle sue regalando un assist invitante per Di Lorenzo che trasforma in gol con un guizzo di attaccante da due passi. Ultimi minuti anche per Elmas al posto di Politano. Fonte: Il Mattino