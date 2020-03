Sampdoria-Verona si aggiunge al programma del 13 maggio

Dopo le indiscrezioni delle ultime ore, adesso è ufficiale: come altre 5 gare della 26^ giornata di campionato. Anche Sampdoria-Verona è stata rinviata al 13 maggio. A comunicarlo è direttamente il club gialloblù dal proprio sito ufficiale: “La Lega Nazionale Professionisti Serie A, in linea con quanto disposto con Comunicato Ufficiale n. 193 del 29 febbraio 2020, ha comunicato che la gara Sampdoria-Hellas Verona, valida per la 26esima giornata del campionato di Serie A TIM, inizialmente programmata per lunedì 2 marzo 2020, è stata rinviata a mercoledì 13 maggio 2020″.

Nelle ultime ore si stanno valutando diverse soluzioni che verranno approfondite durante la riunione di Lega indetta per mercoledì prossimo. Ma al momento la decisione ufficiale della Lega è questa. Sampdoria-Verona non si gioca si va ad aggiungere al programma di partite che si disputeranno mercoledì 13 maggio.

Fonte: Gianlucadimarzio.com