Liga: El Clasico Real-Barça al 45′: Tante emozioni al Bernabeu

Domenica 1 marzo ore 21:00

Real Madrid-Barcellona 0-0

REAL MADRID (4-3-3): Courtois, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Valverde, Casemiro, Toni Kroos, Isco, Vinicius Jr, Benzema. A disposizione: Areola, Bale, Mariano Dias, Lucas Vazquez, Mendy, Militao, Modric. Allenatore: Zidane.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen, Jordi Alba, Umtiti, Pique, Semedo, Busquets, Arthur, De Jong, Vidal ;messi, Griezmann. A disposizione: Neto, Braithwaite, Collado, Ansu Fati, Junior Firpo, Lenglet, Rakitic. Allenatore: Setién.

Arbitro: Lahoz.

Ammoniti: Vinicius (R) 11′, Jordi Alba (B) 19′, Carvajal (R) 19′.

Note: recupero p.t. 1′.

Primo tempo. Il primo brivido arriva al 7′ col tentativo di Benzema alto di poco sopra la traversa, al 15′ Toni Kroos cerca il siluro dal limite dell’area ma il pallone termina alto non di molto. Al 21′ Jordi Alba crossa all’altezza del dischetto per Griezmann che spreca tutto calciando alto, al 29′ ancora Toni Kroos cerca gloria personale con un missile dai 25 metri sopra la traversa. Al 38′ Messi riceve palla in area da De Jong e calcia verso l’angolino ma Courtois si supera in volo, nel finale di tempo il Clasico non si sblocca così al duplice fischio si va a riposo ancora fermi sullo 0-0.