Manolas: “Il mio lavoro è non prendere gol, dobbiamo migliorare”

CRITICA

Ecco: Manolas è l’uomo di Rino. E parla come lui, ne condivide i concetti, ne apprezza il modo di fare e lo emula davanti ai microfoni: “Abbiamo fatto una buona gara. Quando abbiamo così tante occasioni però dobbiamo sfruttarle, altrimenti rischiamo di pareggiare. Siamo messi malissimo perché non sfruttiamo le occasioni e alla prima contro prendiamo gol. Dobbiamo crescere in questo”. Duro, senza mezze misure, con fare critico. Come i veri leader. Il difensore greco, divenuto con Rino il perno del Napoli, parla da leader e, nonostante le tre vittorie di fila, fa giustamente autocritica per il gol subito. Ma esulta anche per quello da lui realizzato, con lucidità: “Il mio lavoro è non prendere gol, poi se riesco a segnare ancora meglio. Clasico? Sì, lo guarderò sicuramente perché mi piace il calcio”. Fonte: Il Roma