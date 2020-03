Il Napoli di Gattuso ha trovato il suo equilibrio tra i reparti

L’EQUILIBRIO

Il Napoli avanza di qualche metro la linea difensiva e così si alza il baricentro di squadra ma lo fa equilibrio per evitare che si allungano le distanze tra i reparti e in tal senso è importante il lavoro svolto dalle due mezzali Fabian Ruiz e Zielinski. In avvio di ripresa il Napoli fa un po’ fatica ad uscire dal basso e perde qualche pallone sul pressing del Toro. Nel secondo tempo c’è qualche spazio in più per gli azzurri per le ripartenze: la squadra di Gattuso cerca comunque sempre di ragionare con il palleggio e di non forzare la giocata in profondità. Protesta per un tocco di mani sospetto in area di rigore granata: il pubblico spinge gli azzurri manca però la precisione all’ultimo passaggio o al tiro. Segna Edera ma non c’è più tempo. Fonte: Il Mattino