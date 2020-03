Serie B: Il Pescara fa valere il fattore campo contro l’Ascoli

Domenica 1 marzo ore 21:00

Pescara-Ascoli 2-1 Busellato (P) 43′, Morosini (A) 45’+2′, Memushaj (P) 80′

PESCARA (4-3-3): Fiorillo, Zappa (Drudi 86′), Bettella, Scognamiglio, Masciangelo, Busellato, Palmiero, Memushaj, Galano, Clemenza, Maniero (Borrelli 11′-Bocic 67′). A disposizione: Farelli, Alastra, Campagnaro, Drudi, Marafini, Melegoni, Bruno, Borrelli, Pavone, Bocic. Allenatore: Legrottaglie.

ASCOLI (4-3-1-2): Leali, Pucino, Brosco, Gravillon, Padoin, Eramo, Petrucci (Brlek 68′), Cavion, Morosini (Ninkovic 71′), Trotta, Scamacca. A disposizione: Marchegiani, Novi, Valentini, Ferigra, De Alcantara, Andreoni, Sernicola, Ninkovic, Brlek, Piccinocchi, Covic. Allenatore: Zanetti.

Arbitro: Marinelli.

Ammoniti: Gravillon (A) 4′, Memushaj (P) 32′, Scamacca (A) 67′, Eramo (A) 77′, Trotta (A) 87′, Brlek (A) 90′, Cavion (A) 95′.

Note: recupero p.t. 2′, recupero s.t. 6′.

Primo tempo. La prima occasione arriva al 18′ col tiro dal limite di Morosini a lato di un soffio, al 25′ ancora Morosini pericoloso con un missile al volo largo di un niente. Al 32′ Clemenza cerca il destro a giro mancando il bersaglio di pochissimo, al 43′ Busellato sblocca il punteggio per il Delfino che sfrutta l’assist di Galano dopo l’errore in uscita di Leali. Nel recupero arriva il pareggio ascolano col diagonale vincente di Morosini che trafigge Fiorillo chiudendo i primi 45 minuti in parità.

Secondo tempo. Nella ripresa Scamacca si presenta solo davanti al portiere e calcia a botta sicura ma Scognamiglio in ripiegamento difensivo salva sulla linea, al 63′ Clemenza si libera al tiro e calcia verso l’angolino ma Leali blocca in tuffo. Al 69′ Galano cerca il goal dal limite dell’area ma Brosco respinge col corpo, all’80’ arriva il nuovo vantaggio biancazzurro col tiro sotto il sette dal limite di Memushaj. Nel recupero Galano di testa cerca il tris pescarese da due passi ma Leali in volo respinge chiudendo la sfida con la vittoria del Delfino.

Classifica provvisoria

Benevento 63-Frosinone 46-Crotone 43-Spezia 41-Cittadella 40-Salernitana 39-Pordenone 39-Chievo 37-Empoli 36-Entella 35-Pescara 35-Pisa 33-Perugia 33-Juve Stabia 33-Venezia 32-Ascoli 31*-Cremonese 27*-Cosenza 24-Trapani 21-Livorno 17

*Una gara da recuperare