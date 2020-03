Milik ha provato a segnare, ma non aveva fatto i conti con Sirigu

RIECCO MILIK I

Il centravanti polacco torna dal primo minuto. Lega il gioco con i centrocampisti ma non punge: il suo primo tentativo è un sinistro dal limite respinto con difficoltà da Sirigu, colpisce fuori tempo di testa spedendo la palla alta sulla traversa (protesta chiedendo il rigore per un contatto con Nkoulou, azione in cui gli viene fischiato il fallo contro dall’arbitro Mariani). Altra chance in avvio di ripresa sull’assist di Insigne: murato il suo tentativo con il destro. Sfida a distanza senza sussulti con Belotti, ben controllato l’ariete del Toro e costretto a muoversi lontano dalla porta di Ospina. Fonte: Il Mattino