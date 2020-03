Brutta pesante sconfitta per il Barcellona dopo il pareggio con il Napoli in Champions League. I catalani cadono 2-0 in casa del Real Madrid nel Clasico della 26a giornata di Liga. Il match si decide nei minuti finali della ripresa con le reti di Vinicius Junior al 71′ min e di Mariano Diaz al 92′ min. Con questo successo i Blancos superano il Barça in vetta della classifica, andando a +1 punto proprio sulla squadra di Setièn, che precipita ora al secondo posto