Non tutto l’attacco è top, Politano non arriva alla sufficienza

Non riesce ancora ad incidere, Matteo Politano, ed i suoi voti, al momento, risentono delle sue prestazioni, di sicuro non rispondenti alle sue potenzialità. L’ex Inter non brilla nella gara di ieri…

POLITANO 5,5

Sfiora il superpallonetto che sbatte sull’esterno della porta. entra col passare dei minuti nel vivo del gioco, dal suo fronte di gioco nasce anche il piazzato che vale il gol dell’1-0 del Napoli. Migliora nella fase difensiva, andando a formare la catena per coprire sul secondo uomo ma sbaglia ancora troppo

MILIK 6

Parte bene, impegna Sirigu con un mancino fiondato al 10′, lega bene il gioco seguendo le indicazioni del tecnico. Manca nel tempo di attacco alla porta in due circostanze ma anche perché Nkoulou e Izzo soprattutto Fanno una grande attenzione: Poi è sempre prezioso nell’area granata, senza sbavature

INSIGNE 7

Qualche scelta sbagliata in avvio, ma poi è sempre nel vivo del gioco. Ed è suo il pallone che al 20′ bacia la fronte di Manolas Al 24′, però, spreca una grande chance ed attorno alla mezz’ora prova la gran giocata che Sirigu mette in angolo. Nella ripresa ogni cosa passa per il suo piede: ha voglia e si vede