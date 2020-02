Russo: “Espulsione Vidal molto corretta! Il contatto su Callejon era rigore”

Oggi, Carmine Russo, ex arbitro, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco quanto detto: “Espulsione di Vidal molto corretta. È stato prima ammonito per un fallo duro e poi dopo c’è stata una seconda ammonizione per proteste. Il cartellino rosso viene utilizzato solo per condotta antisportiva o fallo violento. Sul gol del Barcellona c’è un episodio particolare su Insigne. Brych ieri ha impostato la partita in un certo modo evitando di fischiare alcuni falli. Ha fischiato solo 17 falli ed ha tralasciato contatti veniali o non plateali. Il contatto su Insigne non è fallo per il metro di Brych. C’è una situazione molto dubbia sul fuorigioco di Insigne e sul possibile fallo da rigore su Callejon. Se il fuorigioco non viene concesso allora c’è rigore. Faccio i complimenti a Gattuso. Ieri il Napoli mi ha emozionato, ha costretto il Barcellona a fare un possesso di palla sterile. Peccato per quella maledetta imbucata che gli ha permesso di segnare”.