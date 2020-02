Benvenuti: “Gattuso solo “ringhio”? No, è un tecnico con le idee chiare!”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Francesca Benvenuti, Sport Mediaset: “Gattuso? Ha vissuto una partita per il 90% di grande consapevolezza ed autostima. Questo Barcellona non era un’armata invincibile. Il Liverpool sta facendo attualmente il Barcellona degli anni d’oro, per questo penso che il rammarico sia doppiamente grande. Arrabbiato con Brych? Assolutamente, qualcosa non è andato nel verso giusto tant’è che il quarto uomo lo conteneva nella sua area tecnica. Una direzione, nella sua complessità sufficiente, secondo me. Gattuso solo “ringhio”? Mi sembra un tecnico con le idee chiare, non è assolutamente solo “ringhio”. Ogni squadra rispetto alla squadra che affronta deve mettere in campo ciò che è più utile, come ha intelligentemente fatto Gattuso. Grande empatia di squadra? Tra i tanti meriti di Gattuso c’è il fatto di aver messo in chiaro che bisogna darsi tutti una mano e si è visto in campo. Ha investito molto dal punto di vista personale per trovare una coesione”.