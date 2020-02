Chiariello: “Gattuso impari a comunicare, non ci hanno fatto solo solletico”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, ecco le sue parole: “Come al solito il day after è il giorno degli stupidi. Dopo questa prova del Napoli che con Gattuso batte Lazio, Inter e Juve, non perde con il Barcellona, nonostante Brych, piovono critiche. “Che Napoli è, cos’è questo catenaccio, Insigne se ne deve andare, Callejon non è buono ecc…” dobbiamo essere orgogliosi di questi ragazzi. Quando dicevo che sono i meno colpevoli, non lo facevo per simpatia, ma per ragion veduta. Gattuso deve anche imparare a fare l’allenatore, però, non può dire che ci hanno fatto il solletico perché al ritorno ci possono far male. Rino queste dichiarazioni non si fanno, impara a comunicare e Lobotka portalo con te. Cresci anche tu”.