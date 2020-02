Orsato visto dalla moviola del CorrSport. Il VAR lo aiuta, dubbio giallo per il Brescia

Primo tempo soft per l’arbitro Orsato, come riporta il Corriere dello Sport, con le uniche proteste dei giocatori del Napoli al duplice fischio per la mancata concessione del recupero.

Nella ripresa non passa molto prima di vedere un serio caso da VAR: sul cross di Insigne, il braccio destro di Mateju è larghissimo. L’arbitro vicentino deve prendersi qualche secondo prima di andare al monitor decretando il rigore e il giusto giallo per il difensore del Brescia (che era diffidato e salterà il Sassuolo).

Netto il fuorigioco di Mertens, che si invola verso la porta per realizzare il 3-1: gol annullato. A metà del secondo tempo, Orsato invita il belga – che sta per essere sostituito da Milik – a lasciare il campo nel punto più vicino per non perdere tempo, invece che a metà campo: indicazione non seguita e ammonizione da regolamento per l’attaccante del Napoli.

Qualche dubbio, invece, sul giallo inflitto a Dessena.