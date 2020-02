Le pagelle CorrSport – Non sufficiente Politano, bene Manolas e Mario Rui

Il Napoli vince la seconda partita in trasferta consecutiva e prosegue la sua marcia in zona Europa League. Eppure nel primo tempo gli azzurri, se si esclude la traversa di Mertens, fa fatica a costruire la manovra e i padroni di casa difendono senza grossi affanni. I ragazzi di Diego Lopez passano in vantaggio con il colpo di testa di Chancellor, male il reparto arretrato. Nella ripresa però arriva la rimonta, prima di Insigne su calcio di rigore, dato dal VAR. Il gol del sorpasso è siglato da Fabian Ruiz che con uno splendido tiro a giro, batte Joronen. L’asso spagnolo sfiora la doppietta personale con lo stesso tiro, stavolta il portiere finlandese manda in angolo. Nel finale il Brescia sfiora il pari con Balotelli, ma in spaccata da pochi passi manda alto sopra la traversa. Secondo le pagelle del CdS bene Insigne, mentre poco convincente Milik il suo ingresso in campo.

Ospina 6 – Capitola, senza colpa, sul primo tiro nello specchio degli avversari. E resta anche l’unico, così si limita ad una spettacolare uscita di testa fuori area.

Di Lorenzo 6 – Sta piuttosto sulle sue e così non dà appoggio a Politano.

Manolas 6,5 – Balotelli sguscia solo una volta dentro l’area. Per il resto, lo tiene a distanza senza particolari difficoltà.



Maksimovic 6 – Saltando da fermo è quasi impossibile contrastare chi arriva in corsa. Così, Chancellor sorprende tutti. Ma resta un episodio isolato.

Mario Rui 6,5 – Costantemente proiettato in avanti, alimenta la manovra offensiva con cross e iniziative.

Demme 6 – Ha il fiato sul collo di Zmrhal, in più il Brescia è basso e stretto: difficile così costruire da dietro.

Allan (41’ st) sv -Forze fresche per il finale.

Politano 5,5 – Il Napoli pende a sinistra e così non viene quasi mai coinvolto.

Fabian Ruiz 7 – Nel suo momento peggiore, si inventa uno spettacolare tiro a giro di sinistro che lancia il Napoli verso i 3 punti. E per poco non fa il bis.



Elmas 6 – Puntuale nell’assecondare il movimento di Insigne nel primo tempo. Poi si innervosisce e Gattuso lo toglie.

Zielinski (31’ st) 6 – Gestisce il pallone solo a intermittenza.

Insigne 7 – Per trovare un pizzico di libertà, arretra fino alla linea di metà campo. Da lì, lancia Mertens, che spreca. Trasforma con freddezza il rigore. Prestazione solida.

Mertens 6 – Prima la traversa (su un cross sbagliato), poi un pizzico di precipitazione davanti a Joronen e, infine, la bandierina del guardalinee rimandano l’aggancio a Hamsik in cima alla classifica dei goleador del Napoli.

Milik (22’ st) 5,5 – Si fa notare più sulle respinte nella propria area che in attacco.

Gattuso (all.) 7 – Senza incantare e nonostante lo svantaggio, porta a casa i 3 punti desiderati. Napoli in zona Europa League, in attesa che giochino le rivali.

La Redazione