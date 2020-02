Kumbulla/Napoli, accordo con il Verona. Il calciatore rifiutò, ma accetterà l’Inter

Su Kumbulla nelle scorse settimane ha lavorato con grande insistenza il Napoli e il presidente De Laurentiis aveva anche raggiunto un accordo con il collega gialloblù Setti sulla base di 21 milioni più 4 di bonus. Il giocatore, però, non ha dato il suo via libera al trasferimento sotto il Vesuvio e l’affare, se non completamente saltato, è stato almeno congelato. Dietro questo no c’è proprio la società di Suning che ha già incontrato più volte l’entourage del ragazzo facendogli capire che nel progetto di Conte avrebbe un ruolo importante. Fonte: CdS