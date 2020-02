CdS Campania – “NAPOLI SI FIDA”. Contro il Barcellona pienone al San Paolo

Finirà come si sospetta (sarebbe clamoroso il contrario), con il San Paolo che starà con il nasino all’ingiù, ad ammirar le stelle. Da Messi a Griezman, da Piqué a Busquets, tutto ciò ch’è «mes que un club» vale una notte «piena», da raccontarsi magari nel delirio di un’impresa che si sogna ad occhi aperti in una città che ha cominciato a contare le ore: quarantamila biglietti venduti, non s’è mai visto in questa stagione, non succedeva da un bel po’, e ora come contro il Real Madrid (quando furono in 56.695) sarà un’emozione travolgente in uno stadio che stavolta dovrebbe essere pieno. Fonte: CdS