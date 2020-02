Il duello: il toro Lautaro fa pressing e Mertens prova a cucire

Vince il Napoli, fanno pari Lautaro e Mertens. Anzi, il belga ha fatto scena muta o quasi. Unico lampo, l’assist sprecato da Zielinski a fine primo tempo. Il “Toro” è stato senza dubbio più dentro la partita, ma ha finito per scornarsi con i difensori avversari. Ha tenuto botta, ha dato fastidio, ma senza mai trovare il lampo decisivo. Probabile che i ritmi bassi, del primo tempo in particolare, non abbiano aiutato né l’uno né l’altro. Anche se va riconosciuto che entrambi hanno provato a darsi da fare. In modo differente, evidentemente, visto che le caratteristiche sono diverse. Il “Toro” ha aggredito in pressing, senza fare differenza tra Manolas o Maksimovic. Non si è sottratto al contrasto, anzi lo ha cercato, sapendo di avere il fisico per spuntarla anche contro chi ha più stazza. Il belga, invece, oltre ad un intermittente fastidio a Brozovic, si è proposto ai compagni per lo sviluppo della manovra. Si è mosso per sottrarsi alla marcatura, sia accorciando sia andando in profondità. Era De Vrij a dover uscire dalla linea per marcarlo e in un’occasione Mertens gli è pure scappato pure.