Conte si è agitato tanto ma non è riuscito a condizionare Calvarese!

La rabbia con cui Conte si scaglia contro di lui sembra piuttosto ingiustificata. «Il fenomeno» non lo fa di certo, l’arbitro di Teramo, che fa di tutto per tenersi nelle retrovie e nel primo tempo gli riesce alla perfezione perché la gara si gioca su ritmi davvero molto blandi. Autorevole nel non farsi condizionare dalle proteste del tecnico dell’Inter, bravo a non cadere nei continui tranelli che gli tende Lautaro. È deciso quando non si concede neppure il dubbio sul fallo di mano di De Vrij nei minuti di recupero del primo tempo: dare rigore non sarebbe stato scandaloso,ma pure non darlo. Nel senso che è proprio uno di quegli interventi a metà del guado, e che neppure andando al Var sarebbe riuscito a togliersi il dubbio. Fonte: Il Mattino