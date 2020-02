Di Marzio: “Lozano non ha margini di miglioramento, è piccolo e leggerino”

Gianni Di Marzio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione Marte Sport Live: “Hirving Lozano non è scomparso ma ‘mai apparso’, nessuno lo vede? La tipologia di questo giocatore è chiara: è un’ala, un esterno alto. Può agire a destra o a sinistra, ma va meglio a sinistra. Piccolo, leggerino. E’ un metro e settanta. In Russia e in Nazionale ha fatto bene: ti punta, ti salta quasi sempre se hai la sua stessa età. I suoi cross sono pericolosi, però si è imposto solo in Olanda, dove ci sono poche squadre. Non a caso un tempo volevano unire le squadre di Belgio e Olanda perché c’è poca qualità. Lozano non ha margini di miglioramento, a mio avviso”.