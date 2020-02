VIAREGGIO CUP – Martedì sorteggio dei gironi

Si svolgerà martedì 18 febbraio alle 11 nella sala di Rappresentanza del Comune di Viareggio il sorteggio per la composizione dei gironi eliminatori della 72ª edizione della Viareggio Cup, organizzata dal 1949 dal Centro Giovani Calciatori. La manifestazione avrà inizio il 16 marzo per concludersi il 30. Da quest’anno il Torneo è riservato alle formazioni Under 18.

32 le squadre partecipanti, provenienti da ogni parte del mondo: i nomi di tutte le formazioni verranno svelate in occasione del sorteggio. Sicuro il ritorno degli argentini del Newell’s Old Boys e il debutto dei brasiliani del Botafogo. La partita inaugurale del Torneo – nel quale sarà impegnato il Bologna campione uscente – si svolgerà, come lo scorso anno, allo stadio Picco della Spezia.

La Redazione