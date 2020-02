Orrico: “Gattuso ha le caratteristiche adatte per una buona carriera”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Corrado Orrico, ex allenatore Inter: “Gasperini è passato dall’Inter ed è dovuto andar via dopo pochissimi mesi. La realtà di una grande squadra è diversa, lo stesso Sarri trova difficoltà con la Juventus. Gattuso? La lealtà dell’uomo conquista lo spogliatoio, il rapporto interpersonale favorisce un uomo come lui, al di là di tutto l’aspetto tattico e tecnico. Tutto questo è in contrasto con chi l’ha preceduto, questa squadra ha trovato in Gattuso un uomo di sport autentico. I grandi allenatori vincono, ma uomo con caratteristiche adatte per fare una buona carriera da allenatore, Gattuso ce l’ha”.