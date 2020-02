Ramazzotti: “Conte vuole arrivare in finale per togliere il trofeo alla Juve”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Andrea Ramazzotti, Corriere dello Sport: “Inter pensa a Mertens da un po’. C’è già stato qualche contatto, l’idea è di prenderlo a parametro 0. Coppa Italia? Conte vuole arrivare in finale perché giocherebbe il trofeo contro la Juventus, probabilmente. Lukaku e Skriniar titolari inamovibili, non li toglie mai. Handanovic non sta bene, non giocherà neppure a Roma. La situazione Viviano in stand by, l’Inter non ha accelerato per prenderlo subito, vogliono sapere i tempi di recupero di Handanovic“.