Casaglia: “Gattuso è subentrato, non ha potuto lavorare con molti giocatori”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Alessandro Casaglia, matchanalyst: “Errori del Napoli? Oltre alla qualità dei singoli è importante l’affiatamento ed il capirsi. Il 3°gol subito dal Napoli si tratta di una prodezza singola, ma i primi due sono gravi errori di reparto. Gattuso è arrivato in corsa, non ha avuto modo di lavorare con i suoi giocatori. Sicuramente non ha aiutato neanche il fatto di non poter disporre degli uomini a disposizione, quindi la continua ricerca di una linea difensiva nuova. Ci sono state alcune buone prestazioni, siamo sulla strada del miglioramento. Una partita come quella del Lecce rappresenta un passo indietro. L’Inter è una tipica squadra di Conte. Nel primo tempo, il Milan ha disinnescato totalmente la squadra”.