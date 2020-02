Effetto fiducia, ottima la prevendita di Napoli/Barcellona

Nonostante in tanti si sono lamentati per i prezzi di Napoli Barcellona, sono stati quasi 6 mila gli abbonati che hanno esercitato la prelazione per il big match del San Paolo in programma il 25 febbraio al San Paolo. Da venerdì parte la vendita libera per la gara di Champions e in quel momento si capirà davvero se le critiche per i prezzi freneranno l’affluenza oppure no. L’impressione è che si vada in ogni caso verso il sold out. D’altronde, secondo il Mattino, per farsi una idea di quanto vale questo scontro diretto basta vedere sul sito del club catalano i prezzi della gara di ritorno degli ottavi di Champions League. Da ieri, infatti, sono disponibili i tagliandi e si scopre che se la Curva a 70 euro ha provocato malumori, lì a Barcellona il prezzo più basso è 149 euro per il settore gol inferior che corrisponde alle curve del San Paolo. Poi si sale verso il prezzo massimo della tribuna che è di 299 euro. Attenzione al prezzo per il settore ospiti: in occasione di Barcellona-Inter del settembre scorso, i catalani misero in vendita i tagliandi a 70 euro e dovrebbe essere lo stesso prezzo anche per i tifosi del Napoli (i 2336 tagliandi a disposizione dei tifosi blaugrana sono in vendita al costo di 70 euro.

La Redazione