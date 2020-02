Effetto Gattuso: con il Lecce già venduti 30 mila biglietti

Gattuso sta lentamente riportando entusiasmo. Ha preso una squadra in difficoltà fisica e con evidenti problemi tattici e ora ha una squadra viva. Che insegue una rimonta che avrebbe del clamoroso ma a cui i tifosi credono. E credono sul serio. Tant’è che domenica, con il Lecce, ci sarà una cornice di pubblico degna di un big match: a ieri sera, infatti, come riporta il Mattino, erano circa 31 mila i biglietti venduti per il derby del Sud. Praticamente introvabili le due curve (quella B è esaurita) e il Napoli ha iniziato la vendita anche dei settori inferiori. Il record di presenze in questa stagione si è registrato in occasione della partita con il Brescia. Considerando che siamo solo a metà settimana, è assai probabile che ci si avvicini molto a questo primato stagionale. Le curve, in questa occasione, sono in vendita a 14 euro. Ma la Posillipo costa 60 euro. I tifosi sono sempre vicini alla squadra: sono stati 24 mila gli spettatori della partita con la Lazio (in diretta tv in chiaro) e quasi 40 mila con la Juventus.

La Redazione