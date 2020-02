Due gare: Lecce e Cagliari passaporto per la Champions?

Le prossime due partite, con il Lecce domenica e poi con i rossoblù di Maran, diranno molto, moltissimo. Anche in ottica Champions: il Napoli è a 9 passi dal quarto posto occupato dall’Atalanta, avversario temibilissimo ma unico alla portata, più alla portata, considerando che la Lazio è terza con 49 punti. Altro che urlo: sarebbe proprio da urlo, la rimonta. E in mezzo? Beh, Gattuso si giocherà la semifinale di Coppa Italia con l’Inter, chance eccezionale di per sé ma anche in ottica europea, e poi gli ottavi di Champions con il Barcellona ereditati da Ancelotti: niente male, l’adrenalina è alle stelle. Come piace a lui: «Qui bisogna guardare la classifica e capire che stiamo scherzando con il fuoco. Qui bisogna mettere da parte le antipatie» disse dopo la catastrofe con la Fiorentina. Spiegandosi perfettamente: il gruppo è con lui, soffre e lotta, ce l’ha fatta Rino. E le gambe – la condizione atletica – hanno ricominciato a reagire. Mens sana in corpore sano: saggezza latina di Calabria. Anche il club, la società, lo segue: l’acquisto di Demme, recuperato al volo in una notte di febbre alta e decisivo anche con la Samp, è il grande simbolo. E’ cominciata un’era nuova. Nel nome di Gattuso.

La Redazione