Prevendita doppia: Lecce e Barcellona, prezzi e scadenze

Neanche il tempo di archiviare la trasferta di Marassi con la Samp, e dunque la partita e la vittoria che hanno ridotto a due punti la distanza dalla zona Europa, che il Napoli si prepara alla prossima passerella: con il Lecce al San Paolo, domenica alle 15. Il botteghino virtuale e le ricevitorie sono già operative e il listino prezzi è piuttosto contenuto in virtù della suddivisione in fasce degli impegni di campionato operata dal club a inizio stagione. Per la precisione: la Tribuna Posillipo costa 60 euro; la Tribuna Nisida 45 euro; la Tribuna Family 10 euro, ridotto 5 euro under 12; i Distinti 30 euro; le Curve A e B 14 euro. I possessori di tessera del tifoso Club Azzurro Card, Fan Away e Fan Stadium Card possono acquistare i tagliandi anche online. Contestualmente, fino a giovedì la prevendita dell’andata degli ottavi di Champions con il Barcellona è riservata agli abbonati (25 febbraio al San Paolo). Listino: Tribuna Posillipo 250 euro; Tribuna Nisida 190 euro; Tribuna Family 120 euro, ridotto 40 euro Under 12; Distinti 130 euro; Curve A e B 70 euro.

La Redazione