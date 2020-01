Eriksen atteso in Italia per le visite mediche: Ecco le cifre

L’Inter avrebbe raggiunto l’accordo col Tottenham per l’acquisto di Eriksen. La Beneamata dovrebbe sborsare 15 milioni di euro più 5 di bonus per garantirsi le prestazioni del centrocampista danese. Eriksen è atteso a Milano nei prossimi giorni (presumibilmente il 27 gennaio) per sostenere le visite mediche. Il giocatore firmerebbe un contratto fino al 2024 a 10 milioni di euro a stagione.