L’intromissione spagnola nell’affare Politano mette nei guai l’Inter

L’affare-Politano diventa un intrigo. Un passo a tre: il Napoli, la Roma, gli spagnoli guidati da Monchi. L’ex direttore sportivo giallorosso, insomma, batterebbe eccome la sua vecchia società, però il club di De Laurentiis prova a tenere banco e a non farsi beffare, come scrive il CdS, per la seconda volta in due anni: a gennaio 2018, sul tramonto dell’era Sarri, il giocatore fu infatti a un passo dall’azzurro, salvo poi fermarsi al Sassuolo sul gong. Altre storie. E soprattutto altre situazioni: perché l’accordo con l’Inter, proprietaria del cartellino del giocatore, esiste già. E in più balla anche il prestito di Llorente, operazione gradita, specialmente perché eviterebbe a Marotta di investire sull’ingaggio a titolo definitivo del trentatreenne Giroud, più giovane dello spagnolo di quasi due anni, ma investimento decisamente più corposo.