Sarri considera un club come la bottega dell’artigiano, forgiare piuttosto che avere un prodotto “bellino” (come dice lui), finito e pronto per essere esposto al pubblico. Intanto il CdS scrive: gli restano i numeri, parziali: media punti 2,6 con la Juve (ma solo 20 partite) contro 2,3 di Napoli (114 panchine). Segnava di più a Napoli (2,2) che nella nuova esperienza (2) troppo fresca di nomina per meritare un riepilogo.