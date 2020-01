Lobotka affrontò un Super Messi in Liga, adesso è il turno di Ronaldo

CHE SFIDE

Lobotka l’ha visto di sfuggita, quel genio di Messi, imprendibile per tutti, un gigante tra gli umani. L’argentino autorizza anche gli avversari ad ammirarlo. Lo slovacco lo ha affrontato cinque volte da avversario, l’ultima il 9 novembre scorso, al Camp Nou, quando era al Celta Vigo. Non c’è mai stata partita: è finita 4-1. Leo ha segnato tre gol, un rigore e due punizioni col mancino, per una prova da fenomeno, dunque una formalità. Ora Lobotka si scalda per Cristiano Ronaldo, l’altro padrone della Liga che nel 2018 ha scelto l’Italia, la Juventus, per ricominciare a brillare da un’altra parte. Due confronti da brividi nel giro di pochi mesi. Fonte: CdS