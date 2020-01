Ronaldo a caccia di record: Mette nel mirino Quagliarella!

Il Fenomeno portoghese sta vivendo uno dei tanti momenti magici della sua lunghissima e straordinaria carriera, 11 gol consecutivi nelle ultime sette partite di campionato. CR7 dalla rete su rigore del 2-2 contro il Sassuolo (il match si giocò a Torino il 2 dicembre) non si è più fermato e vuole battere un altro record (le 14 reti in 11 partite consecutive di Serie A stabilito da Quagliarella nella scorsa stagione). Una media gol spaventosa in Serie A: 16 reti in 17 presenze e cioè un centro ogni 93 minuti. Ronaldo decisivo più che mai nella Juventus di Sarri, tornato prepotentemente alla ribalta negli ultimi due mesi. Risvegliatosi nel momento chiave della stagione e in prossimità della fase ad eliminazione diretta della Champions League quando dagli ottavi in poi diventa sempre decisivo. Fonte: Il Mattino