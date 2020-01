Napoli-Juve si avvicina e i rispettivi tridenti scaldano i motori

UOMINI CHIAVE

Lo è ovviamente Cristiano Ronaldo per la Juve che si sta confermando sui livelli di sempre degli anni di Madrid con il Real e della nazionale portoghese. Dal suo arrivo a Torino ha contribuito in maniera decisiva con i suoi gol molto spesso determinanti per le vittorie (47 i gol messi a segno in 68 partite). E con la Juve più offensiva delle ultime settimane con Sarri che si è anche affidato al tridente con Cr7, Dybala e Higuain.

La pericolosità del portoghese è aumentata ancora di più perché il baricentro dei bianconeri è diventato più offensivo. Milik con il 4-3-3 di Gattuso è tornato a fare il centravanti del tridente di attacco come negli anni di Sarri dopo aver giocato da prima punta con un altro attaccante in appoggio nel 4-4-2 di Ancelotti. Un punto di riferimento offensivo non solo come finalizzatore ma anche per la sua capacità di partecipare alla manovra e di dialogare con i compagni di squadra, un attaccante da questo punto di vista completo. Fonte: Il Mattino