Napoli-Politano, si deciderà la prossima settimana

La giornata di oggi non ha ancora deciso il destino di Matteo Politano. Il d.s. Giuntoli, come riportano i collega di Tmw, rientrerà a Napoli in queste ore, senza l’esterno classe ’93 dell’Inter, però resta la società in vantaggio. Due gli ostacoli che al momento bloccano la trattativa. La valutazione per Llorente e l’ingaggio dove non si è trovata l’intesa con l’entourage dell’esterno dei nerazzurri. In tutto questo la Roma non ha perso del tutto le speranze e il Siviglia sonda il terreno. La prossima settimana sarà decisiva per il destino di Politano, il club azzurro è in vantaggio, ma bisognerà tenere la guardia molto alta.

La Redazione